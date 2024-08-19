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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Çiftçinin zararını karşılamak zorundasın

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçi mitingi gerçekleştirdi. Dervişoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirerek, hükümetin yanlış tarım politikalarını eleştirdi ve çiftçilerin zararlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçi mitingi gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu felaket, bu hükümetin yanlış tarım politikaları yüzünden yaşanıyor. O felaketin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Çiftçinin tarlada kalan domates ve karpuzunun zararını karşılamak zorundasın."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti tarafından kazanılan ve son günlerde çiftçi eylemleriyle Türkiye gündemine gelen Bursa'nın Karacabey ilçesini ziyaret  ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda çiftçilerle birlikte miting gerçekleştirdi.

Mitingde konuşan Keşlik Köyü üreticilerinden Feridun Şeker, "Derdimiz çok büyük. Biz 10 gün önce büyük bir eylem yaptık. İktidar tarafından bizim verdiğimiz tepkiye olumlu, olumsuz hiçbir cevap gelmedi. Bizim derdimizi her yerde dile getirin. Çiftçinin, üreticinin emeğinin karşılığı yok. Elimizdeki ürünler yok pahasına kalıyor. Satış maliyetimiz çok düşük. Sözleşmeli üretimde sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Mitingde konuşan Dervişoğlu şunları söyledi:

"Çiftçinin derdini Erdoğan da biliyor"

"Karacabey bizim İstanbul üzerinden İzmir'e giden geçiş yolumuzdu. Artık bizim geçiş yolumuz değil, evimizdir. Bugün buradayız. Çiftçilerimizin sorunlarını yerinde tespit edelim, dertleriyle dertlenelim diye buradayız. Dertleri biliyoruz çünkü biz buraya gelmeden önce İYİ Parti Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu, sorunu yerinde tespit etmek için buradaydı. Eğer benim çiftçim toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, dar gelirli geçinemiyor, barınamıyorsa, kendisine gelecek hayali kuramıyorsa üzerimdeki beyaz gömlekten utandığımı söylerim. Çiftçinin derdini biliyoruz, bu ülkeyi yöneten hükümet de biliyor, Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. Çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığı, çiftçilikten çekilenlerin sayısını TÜİK de söylüyor. 1 milyondan 400 bin çiftçiye düşmüşüz. Bu memleketin yüzde 60'ı artık çiftçilik yapmaktan vazgeçmiş. Topraklarımız ekilemez olmuş. Bir dönüme harcadığınız paranın yarısı kadarını topraktan alıp telafi edemiyorsunuz. Burada yanlış politikalar birbirine zincirleme olmuş gelmiş benim çiftçim 850 milyar bankalara  borçlu hale getirilmiş.

"Yollara jandarma dikmişler"

Ben bugün buraya geleceğim diye, yollara jandarmalar dikmişler. Traktörleri ana yola çıkarmamışlar. Benim çiftçim, benim insanım diye haykırmaya devam edeceğim. Emperyalizmin karşısında, dayatmaları karşısında Bülent Ecevit'in nezaketiyle, Alparslan Türkeş'in cesaretiyle, Atatürk'ün izinde siyaset yapacağım. Çiftçi sahipsiz değildir. Asla da bırakılmayacaktır. Mücadelemiz devam edecektir. Konunun teknik detaylarını biliyorum. İYİ Parti olarak konuya ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi söylemek istiyorum. Tarım Politikaları Başkanı olan tek siyasi parti biziz. Projelerimizi ortaya koyuyoruz"

"Felaketin nedeni yanlış politikalar"

Çiftçinin borçlarının silinmesi, mazot ve elektrikte verginin silinmesine yönelik konuşma yapan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"200 bin çiftçinin tarlasında ipotek var. Mazotun ve elektriğin içindeki bütün vergiler derhal çıkarılmalı. Çiftçiler mazota ve elektriğe vergi ödememelidir. 850 milyar borç faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Yandaş müteahhitleri nasıl himayenizin altına alıyorsanız, çiftçiyi de almak zorundasınız. Devlet bankalarına olan borçlar, devlet tarafından ödenmelidir. Bu felaket, bu hükümetin yanlış tarım politikaları yüzünden yaşanıyor. O felaketin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Çiftçinin tarlada kalan domatesin, karpuzun zararını karşılamak zorundasın. İncirde zarara uğramış çiftçinin de zararını karşılamak zorundasın. Geleneksel tarımdan beklentilerine karşılık bulamayan çiftçilere, stratejik ürün planlaması yapılmamış. Vatandaş buğdaydan, arpadan para kazanamayınca başka ürünlere yöneliyor. Siz de bu çiftçileri mağdur ederseniz, bu insanlar bir daha topraklarına ekmez. İnsanın elden gittiği yerde vatan da, millet de elden gider. Hiçbir felaket kendi kendine gelmiyor. Yaptığınız uygulamalar için kendinize pay çıkarın. Yarın burada yağ biberi hasadı başlarken, aynı felaket o zamanda çiftçilerimizi bekliyor. Bizim sonuna kadar sizlerin arkanızda bulunacağımıza inanın. Sizin Karacabey'den çıkardığınız ses Kahramanmaraş'a kadar gitti. Artık onlar da hakkını meydanlarda, yollarda arıyor. Artık kurduğunuz bu köhne düzene açılmayacağımızı bilin, kurulmuş tuzakları bozacağız, önümüze konan engelleri bozacağız"

Kaynak: ANKA / Yerel

Karacabey İYİ Parti Hükümet Ekonomi Bursa Tarım Yerel Politika Ekonomi Haberler

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