İtfaiyenin uçan balonlarla imtihanı - Haberler

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İtfaiyenin uçan balonlarla imtihanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İtfaiyenin uçan balonlarla imtihanı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içerisi helyum gazıyla dolu olan balonları uçan baloncu itfaiye ekiplerine kurtarması için ihbarda bulundu.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içerisi helyum gazıyla dolu olan balonları uçan baloncu itfaiye ekiplerine kurtarması için ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiyeci rüzgarın da azizliğine uğrayarak bazı balonların uçmasına engel olamadı. Olay, vatandaş kamerası tarafın görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balon satan bir vatandaşın elinden uçarak ağacın tepesinde asılı kalan balonlarını itfaiye ekipleri kurtardı.

Rüzgarın azizliğine uğradı

Edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde balonları elektrik direğine asılı kalan baloncu itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balonları kurtarmak için harekete geçti. Rüzgarın etkili olduğu anlarda balonları tek tek sepete dolduran itfaiyeci balonları tutmakta güçlük çekti. Zaman zaman balonların bir kısmı rüzgarın da etkisiyle uçarak gökyüzüne ulaştı. Uzun uğraşlar sonucunda balonlar sahibine teslim edilirken, baloncu itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Balonların uçma anı da vatandaş kamerası tarafından görüntülendi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yerel, Haberler

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