İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı - Haberler

ESENYURT'ta direkten düşen iki yavru karga, çocukların haber vermesi üzerine gelen, itfaiye ve elektrik kurumu görevlileri tarafından yuvalarına bırakıldı. Beylikdüzü'nde çatı aralığında sıkışan ebabil kuşu da kurtarıldı.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir karga, elektrik direğinin üzerine yuva yaptı. Karganın dünyaya gelen iki yavrusu yaklaşık 7 metre yükseklikteki direkten yere düştü. Yavru kargaların yerde ayakta duramaz halde olduğunu gören çocuklar, yakınlarına haber verek bunların yuvalarına konulması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını sagladı. Sevk edilen merdivenli itfaiye ekibi yavru kargaları alırken, direkteki akım tehlikesini göz önüne alarak elektrik kurumu görevlilerine haber vererek onların da gelmesini istedi. Gelen görevlilerin yardımı ile iki yavru karga yuvalarına konuldu.