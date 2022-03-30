İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirmede öğrencilere yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiyecilerin ekipmanlarını tanıtıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nene Hatun, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title