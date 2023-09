İtfaiye Teşkilatının 309 Yaşı Eskişehir'de Kutlandı

İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası etkinlikleri Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı törenle başladı. İtfaiye personeli ayrıca etkinlikler kapsamında bir dizi ziyaret yaparak haftanın anlam ve önemine dikkat çekti.

Her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye teşkilatı, kuruluşunun 309. yılını kutluyor. Her yıl 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan "İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası" etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, daire başkanları, AFAD görevlileri, AKUT ekibi ile kamu ve özel sektör kurumlarının itfaiye teşkilatları da katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından törende bir konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, şunları söyledi:

"Bugün burada tarihi bundan 309 yıl öncesine dayanan itfaiye teşkilatımızın ve 96 yıldır Eskişehir halkının hizmetinde olan Eskişehir İtfaiyesinin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Eskişehir İtfaiyesi 1927 yılında bugünkü Esnaf Sarayının bulunduğu bölgede kurulmuştur. 1997 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile itfaiye müdürlüğümüz itfaiye dairesi başkanlığı statüsünü almıştır. 96 yıldır Eskişehirlilerin hizmetinde bulunan bu köklü teşkilat bugün merkez ve ilçeler olmak üzere 17 müdahale gurubuna, 63 araçlık bir filoya ve 244 personele sahiptir. Tüm çabamız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in direktifi doğrultusunda; bilim ve teknolojinin ışığında uzman personellere ve tam donanımlı araç ve teçhizatlara sahip, meydana gelen olaylara zamanında, en doğru ve etkin müdahaleyi esas alarak halkımızın can ve mal kaybını önleme hassasiyetini her zaman ön planda tutan, bunun yanında da afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi düzeyinin ve bilincin oluşmasına katkı sunan modern bir teşkilat yapısına sahip olmaktır. Günümüzde itfaiye teşkilatları yangın söndürmenin yanında deprem ve sel felaketleri de dahil olmak üzere arama ve kurtarma, kaza ya da mahsur kalma sonucunda canlı kurtarma, vatandaşları yangından korunma konusunda bilgilendirme ve eğitme, vatandaşlarımıza hizmet verecek olan çeşitli işyerlerini yangın önlemleri yönünden denetleme gibi geniş bir yelpazede kent yaşamına katkı sunmaktadır. Eskişehir itfaiyesi dünyanın yaşanabilir şehirleri arasında en üst sıralarda yerini alan bu kültür şehrinde geçmişin mirasını korumanın yanında, yeni inşa edilen modern kent kimliğine ve hemşerilerimizin can güvenliğine özveriyle sahip çıkmaktadır. İtfaiye hizmetleri maalesef büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Görevlerinde arkadaşlarımız hayatlarını kaybediyorlar ya da sakat kalabiliyorlar. Başta bu sene yangın söndürme görevleri esnasında şehit olan İstanbul, Sakarya ve Mersin itfaiye personeli olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaralananlara da şifa diliyorum. Dolayısıyla itfaiye personelinin de asker ve polislerde olduğu gibi vazife sebebiyle vefatlarında şehit sayılmaları veya yaralanmaları halinde gazi unvanını almaları konusunda yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekliliğini burada dile getirmek istiyorum. 2022 yılında 1512'si yangın olayı olmak üzere toplam 3000'in üzerinde olaya reaksiyon göstermiş, 2023 yılında şu ana kadar 1220'nin üzerinde yangına müdahale etmiş ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın onlara hitabıyla ateş savaşçılarına, itfaiye personelime seslenmek istiyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım, ateş savaşçıları. Üstlendiğiniz tüm yangın ve afet görevlerinde halkımızın hayat sigortası oldunuz. Lütfen şunu asla aklınızdan çıkartmayın; Eskişehir halkı sizlerin varlığına güveniyor ve bu halk tarafından seviliyorsunuz. Sizleri cesaretinizden ve emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum. Yüce Allah' tan sizleri tüm kaza ve belalardan esirgemesini ve korumasını diliyorum. Ayağınıza taş değmesin!"

Tören çektirilen fotoğrafla tamamlandı.Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi ile itfaiye personeli, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aksoy, itfaiye teşkilatının çok önemli bir görev yürüttüğünü belirterek İtfaiye Teşkilatının 309. yaşını kutladı.

Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de ziyaret eden İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi ve itfaiye personeli, ateşle savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Hamzaçebi daha sonra Büyükerşen'e Eskişehir'in ilk itfaiye binası resmi, çiçek ve itfaiye şapkası takdim etti. Hamzaçebi ve beraberindekiler, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan'ı da ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler ve itfaiye şapkası hediye ettiler.