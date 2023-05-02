İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki ağaçta, kedi kurtarma operasyonu Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bahçesindeki ağaca tırmanan ve burada mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından aşağıya indirildi.

İtfaiye müdürlüğü bahçesindeki ağaçta, kedi kurtarma operasyonu

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bahçesindeki ağaca tırmanan ve burada mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından aşağıya indirildi. Herhangi bir yarası olmadığı gözlenen kedi, indiği ağaçtan hızla koşarak uzaklaştı.

Fakıuşağı Mahallesinde ki İtfaiye Müdürlüğünün bahçesinde bulunan ağaçta, bir sokak kedisinin mahsur kaldığının görülmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Merdivenli itfaiye aracı ile ağaca çıkan bir itfaiye eri, kediyi yakalamak için çaba gösterdi. Bulunduğu yerden başka bir dala atlayan ve kurtarma aparatları ile yakalanmaya çalışan kedi yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından kendiliğinden aşağıya indi. Koşarak bölgeden uzaklaşan kedinin hali ise kameralara yansıdı.