İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç filosuna yeni araçlar eklendi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç filosuna yeni araçlar eklendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, her geçen gün büyüyen Adıyaman'da olaylara en hızlı ve en kolay şekilde müdahale edilebilmesi için itfaiye müdürlüğü bünyesindeki araç filosu güçlendirilmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da katıldığı törenle teslim edilen araçlarla ilgili bilgi veren yetkililer, arazi yangınlarına müdahale edebilen, çok maksatlı arazöz ve arama kurtarma aracının şehre hayırlı olması dileğinde bulunarak, bu araçların hem ilk müdahalelerde hem de takviye desteklerde kullanılabileceğini dile getirdi. Başkan Kılınç ise yaptığı açıklamada, yeni araçlarla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün araç filosunun daha da güçlendiğini dile getirdi.

Düzenlenen törende kesilen kurbanın ardından araçlar filoya eklendi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman İtfaiye Tragger Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title