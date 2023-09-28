İtfaiye erlerine özel günlerinde ziyaret

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, 'İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kahraman itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, 'İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kahraman itfaiye personeli ile bir araya geldi. Başkan Vekili Yurt, gece gündüz demeden fedakarca çalışan itfaiye ekiplerinin özel haftasını kutladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla daha da güçlendirilen ve son teknolojik imkanlarla donatılan Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ediyor. Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, 'İtfaiyecilik Haftası' dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, itfaiye personeli ile buluştu. İtfaiye Müdürü Mahir Sorkun'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yurt, fedakarca emek veren tüm personelin özel haftasını kutladı.

Yurt, ayrıca 3 gün önce trafik kazası vakasına giderken kaza yapan itfaiye personeli ile Kızılkese köyünde meydana gelen yangında söndürme çalışması yaparken yaralanan itfaiye personellerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye erlerinin İtfaiyecilik Haftası'nı tebrik eden Başkanvekili Yurt, "Her zaman fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Olmasını hiçbir zaman istemediğimiz, olduğunda da en zararsız şekilde atlatmak istediğimiz yangın, doğal afet ve trafik kazası gibi birçok olumsuz zamanlarda itfaiye erlerimiz yardımımıza koşuyor. Canları pahasına görevlerinin verdiği sorumlulukları yerine getirmeye çalışan tüm itfaiye personelimizin İtfaiye Haftasını kutluyor, görev başında hayatlarını kaybeden itfaiye şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdüren Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 56 personel ile 3 vardiya halinde 2023 yılının ilk 9 ayında yangın, kurtarma, sıkışmalı trafik kazası ve su baskını olmak üzere toplam 76 olaya müdahale etti.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilmişti. - KASTAMONU