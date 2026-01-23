Haberler

İtfaiye erleri yangında Türk Bayraklarını zarar görmemesi için topladı

Balıkesir'de bir evde çıkan yangın sırasında itfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını zarar görmemesi için titizlikle topladı. Yangın, ev sahibinin yemeği unutarak dışarı çıkması sonucu başladığı öğrenildi.

Balıkesir'de yangın söndürme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını fark eden itfaiye ekipleri, bayrakların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları tek tek toplayıp araca aldı.

Balıkesir Karesi ilçesine bağlı Vicdaniye Mahallesi 2. Başpınar Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre ev sahibinin yemeği ocakta unutarak dışarı çıkması sonucu önce aspiratör alev aldı, ardından yangın kısa sürede evin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiye ekipleri, yangına hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında olay yerine gelen ev sahibi, evinin yandığını görünce fenalaşarak sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinde asılı bulunan Türk bayraklarını fark eden itfaiye ekipleri, bayrakların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet göstererek bayrakları tek tek toplayıp araca aldı.

İtfaiye ekiplerinin Türk Bayrağı'na gösterdiği bu duyarlılık, olay yerindeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yangının maddi hasara yol açtığı öğrenilirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
