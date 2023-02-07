İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı...Enkazdan 24 saat sonra kurtarıldılar: 'Ne isterseniz onu yaparız'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan enkazın altında 24 saat kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek çaya davet etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7'lik depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinde görevli itfaiye ekipleri, saat 05.00 sularında yıkılan bir binadan gelen sesler üzerine çalışma başlattı. 24 saat enkazın altında kalan Süleyman ve Fadime Mağralı, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ekipleri davet eden vatandaşlar, "Ne isterseniz onu yaparız" dedi.

Enkazdan çıkarılan 2 vatandaş, ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkaz alanlarında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ