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İtfaiye binası yeni yerine taşındı

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İtfaiye binası yeni yerine taşındı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni binasına taşındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Burhaniye Mahallesi'nde kısa süre içinde inşası yapılan hizmet binasına taşındı. Çoban mevkiinde inşa edilen yeni hizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapıda tasarladı. Yeni hizmet binasının mevkii, Düzce'nin dört bir yanına 5-7 dakika gibi kısa bir süre hesaplanarak seçildi. Yeni hizmet binasına tamamen taşınan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün, son gelen ihbarlara kolay, sıkıntısız ve belirlenen sürenin altında ulaşmaya başladığı ifade edildi.

Aynı zamanda yeni bina 2 bin 400 metrekare kapalı alana ve 200 metreküp su deposuna sahip. 10 araç kapasitesinin bulunacağı yeni itfaiye binasında; 6 idari oda, yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve misafirhane bulunuyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi İtfaiye Düzce Yerel Haberler

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