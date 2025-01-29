İtalyan Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman Oldu
İtalya vatandaşı Martina Tafuro, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Merasim sırasında İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verildi ve Tafuro, 'Eda' ismini aldı.
İtalya vatandaşı Martina Tafuro, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İtalya vatandaşı Martina Tafuro için "ihtida merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Martina Tafuro'ya İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitler Ela Koç ve Furkan Koç'un huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Martina Tafuro "Eda" ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.
İl Müftüsü Üstündağ, Müslüman olan Eda'yı tebrik ederek "ihtida belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. - ELAZIĞ