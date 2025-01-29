İtalyan Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman Oldu

İtalya vatandaşı Martina Tafuro, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran İtalya vatandaşı Martina Tafuro için "ihtida merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Martina Tafuro'ya İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.

Ardından şahitler Ela Koç ve Furkan Koç'un huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Martina Tafuro "Eda" ismini aldı. Merasim yapılan dua ile tamamlandı.

İl Müftüsü Üstündağ, Müslüman olan Eda'yı tebrik ederek "ihtida belgesi" ile birlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti. - ELAZIĞ