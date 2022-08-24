İtalyan ekmeği yapacaklar Yerel Haberler Düzce Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Akademi Bölümü atölye çalışmalarıyla Türk ve Dünya lezzetlerinin eğitimlerini veriyor. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Akademi Bölümü atölye çalışmalarıyla Türk ve Dünya lezzetlerinin eğitimlerini veriyor. MSB'de bu hafta sonu İtalyan ekmeği yapımı öğretilecek. Her hafta farklı lezzetler sunan MSM Akademinin son durağı ise İtalya mutfağı olacak. 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek çalışma programında İtalyan ekmeği olarak bilinen 'Focaccia' yapımı öğretilecek. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Yerel Haberler

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