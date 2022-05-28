İtalya'da Türk ritmi resitali - Haberler

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu AB destekli Erasmus+ programı çerçevesinde düzenledikleri "Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız" projesinin ikinci bölümünde İtalya sokaklarında verdikleri konserlerle Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. İtalya'dan Türkiye'ye selam gönderen grubun kurucusu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 638'inci konserlerini İtalya'da vermekten duydukları gururu dile getirdi. İtalyanlara adeta bir ritim resitali sunan Kepsutlu öğrenciler, sokak konserlerinde büyük ilgi gördü.

Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından 10 yıl önce kurulan ve gerek ulusal gerekse uluslararası 638'inci konserlerine imza atan "Hayatın Ritmini Yakala" grubu bu kez İtalyanlara unutamayacakları ritim ziyafeti çekti. Hayatın Ritmini Yakala Grubu öğrencileri İtalya'nın Venedik, Brescia ve Sirmione/Garda Gölü'nde verdikleri konserlerle İtalyanların gönlünü kazanarak 638'inci konserlerine imza attı.

AB destekli Erasmus+ programı dahilinde "Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız" projesini yürüten Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu dijital eğitim ve çevre konulu proje çerçevesinde İtalya'da öğrenci hareketliliği faaliyetlerini yürütüyor. Bu yıl 12'nci nesil "Hayatın Ritmini Yakala" grubunu oluşturan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri İtalya'da 638'inci konserlerini vermenin mutluluğunu yaşadı. 8-21 Mayıs tarihleri arasında öğretmen hareketliliği faaliyetlerini yapan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu, 22-28 Mayıs tarihleri arasında da okulun Hayatın Ritmini Yakala grubundan 8 öğrenci İtalya'da çevre bilinci kazanmak için işbaşı gözlem, okul ziyaretleri, konserler ve kültür gezileriyle faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Proje dahilinde öğrenciler İtalya'daki çevre temizliği konusunda eğitimler alarak, farklı etkinlikler yaparak çevre bilinci kazandılar. İtalya'nın geri dönüşüm sistemini ve insanların çevreye karşı duyarlı olduklarını öğrendiler. Kursta İngilizce ve İtalyanca eğitimleri aldılar. Türkiye'ye döndüklerinde bu uygulamaları yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürecekler.

Venedik'te konserler vererek farkındalık oluşturdular

Balıkesir'in markası haline gelen ve ismini tüm dünyaya duyuran, okulun Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubuyla Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda ve Belçika'ya öğrencileriyle birlikte giderek konserler düzenleyen grubun Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen ve ekibi 12'nci nesil öğrencileriyle Venedik sokaklarında öğrencilere, turistlere, İtalyan halkına yaptıkları çalışmalardan bahsedip, Erasmus+ projelerini anlattılar, yaygınlaştırdılar, 8 konser verdiler. Öğrenciler İtalya'da 638'inci konserlerine imza atmış oldular. Daha önce gittikleri ülkelerde olduğu gibi büyük bir ilgiyle, hoş sohbetle karşılaştılar. Balıkesir Kepsut'un ismini tüm dünyaya defalarca duyurmaya devam ediyorlar. Öğrenciler İtalya'nın farklı şehirlerini gezdiler, Venedik'te Gondol Turu yaptılar. Venedik, Verona, Milano, Floransa, Brescia, Sirmione/Garda Gölü'nü ziyaret ettiler. Venedik, Brescia ve Sirmione/Garda Gölü'nde konserler verdiler. Herkesin hayali olan gondol turuyla Venedik'te tanışan öğrenciler bir kez daha ilklerini yaşadılar.

Nuri Dağdelen: "Ülkemizin ismini İtalya'da duyurduk"

Hayatın Ritmini Yakala Grubunun kurucusu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, "2012 yılında kurulan Hayatın Ritmini Yakala grubumuzun 12'nci nesil üyeleriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Projelerimiz sayesinde grubumuzun yeni öğrencilerini en az bir kez yurt dışına götürüyor, ilklerini gerçekleştiriyor, kültür dünyalarını zenginleştiriyoruz. Bu sene de Erasmus programında "Adaptif Öğrenme ile Dijital Eğitime Hazırız" projesiyle İtalya'da bulunuyoruz. Projemizin yaygınlaşması için İtalya'daki öğrencilere, turistlere ve İtalyan halkına konserler düzenliyoruz ve büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Defalarca yaptığımız gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İtalya'dan Türkiye'mize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar" diye konuştu.

Yaren Koparan: "Gondol turu hayalimizi gerçekleştirdik"

Hayatın Ritmini Yakala Grubunun 12'nci nesil üyelerinden Yaren Koparan, "İnsanlar hayalleriyle yaşarlar. Her insanın hayalleri olur. Bu hayallerin biri de Venedik'te gondol turu yapmaktır. Biz bu hayalimizi gerçekleştirdik ve tarif edilemez duygular yaşadık. Sizlerin de bu hayallerini gerçekleştirmeniz ve bu duyguları yaşamanız dileğiyle İtalya'dan Türkiye'ye selamlar" ifadelerini kullandı.

Sude Gen: "638'inci konserimize imza attık"

Grup üyelerinden Sude Gen de İtalya gezisiyle ilgili olarak, "İlk kez uçağa bindik ve ilk kez yurt dışına çıktık ve burada olmaktan çok mutluyuz. Brescia, Garda Gölü, Venedik ve Milano'yu gezip görerek kültür zenginliğimizi oluşturduk. Çevre eğitimleri aldık ve bu eğitimleri ülkemizde uygulayarak yaygınlaştırmaya çalışacağız. İtalya'nın çeşitli şehirlerinde 8 konser vererek ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 638 konsere imza atmış olduk. İtalya'dan Türkiye'mize kucak dolusu sevgiler" diye konuştu.

Ayrıca Hayatın Ritmini Yakala ritim grubu 2016 yılının Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu oldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel