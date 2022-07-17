İtalya'da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İtalya'da havayolu çalışanlarından grev: 500 uçuş iptal edildi

İtalya'da düşük maliyetli hava yolu çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.

İtalya'da düşük maliyetli hava yolu çalışanlarının dahil olduğu 4 saatlik grevin ardından 500 uçuş iptal edildi.

İtalya'da bazı sendikaların çağrısıyla bazı düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin çalışanları işçi hakları, çalışma koşulları ve sektördeki asgari ücretle ilgili şikayet ve isteklerini duyurabilmek için greve gitti. Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi firmaların içinde bulunduğu 4 saat süren grevin ardından ülkede 500 uçuş iptal edildi.

EasyJet, protestolar nedeniyle Milano'dan Berlin'e ve Roma'dan Amsterdam'a uçuşlarını iptal etti. Ryanair, işçilerin grevi nedeniyle belirli uçuşları iptal etmeye zorladıklarını belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title