İtalya Bayraklı Aidastella Kruvaziyer Gemisi Marmaris'e Demirledi

İtalya Bayraklı Aidastella Kruvaziyer Gemisi Marmaris'e Demirledi
Avrupa'nın en güvenli limanlarından biri olan Marmaris, 2500 yolcu ve 1200 mürettebatıyla İtalya bayraklı Aidastella kruvaziyer gemisini ağırladı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi keşfe çıktı.

Avrupa'nın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde 2500 yolcu ve 1200 mürettebatı ile İtalya bayraklı Aidastella isimli kruvaziyer gemisi demir attı. 253 metre uzunluğunda, 14 güverteye ve 1097 kabine sahip geminin çoğu Alman turistlerden oluşan yolcuları, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek üzere tur otobüsleriyle geziye katıldı. Turlara katılmayan bazı turistler ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı, sahil boyunca yürüyüşe çıktı ve plajlarda vakit geçirdi.

Sezon sonu ilçeye can suyu olan yolcu gemilerinden Aidastella, akşam saatlerinde rotasını Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirecek. - MUĞLA

500
