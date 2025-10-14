İtalya Bayraklı Aidastella Kruvaziyer Gemisi Marmaris'e Demirledi

İtalya bayraklı dev kruvaziyer gemi, 2 bin 500 yolcusu ile Marmaris'e demirledi.

Avrupa'nın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde 2500 yolcu ve 1200 mürettebatı ile İtalya bayraklı Aidastella isimli kruvaziyer gemisi demir attı. 253 metre uzunluğunda, 14 güverteye ve 1097 kabine sahip geminin çoğu Alman turistlerden oluşan yolcuları, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek üzere tur otobüsleriyle geziye katıldı. Turlara katılmayan bazı turistler ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı, sahil boyunca yürüyüşe çıktı ve plajlarda vakit geçirdi.

Sezon sonu ilçeye can suyu olan yolcu gemilerinden Aidastella, akşam saatlerinde rotasını Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirecek. - MUĞLA