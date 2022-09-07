İsviçreli iş adamının yatı, Yunanistan'da yan yattı Yerel Haberler Yunanistan'da İsviçreli bir iş adamına ait olan "007" adlı yatın yan yattığı görüntüler ortaya çıktı. Yunanistan'da İsviçreli bir iş adamına ait olan "007" adlı yatın yan yattığı görüntüler ortaya çıktı. Yunanistan'ın Kythos Adası açıklarında geçtiğimiz cuma günü İsviçreli bir iş adamına ait olan "007" adlı yat yan yattı. Olayın, yatta GPS sorunu yaşanması nedeniyle meydana geldiği bildirilirken, lüks teknenin kayalara çarparak su almaya başladığı belirtildi. Yetkililer, yatın yan yatmadan önce içerdeki 5 yolcunun da kurtarıldığını söyleyerek, olayda kimsenin zarar görmediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yunanistan Yerel Haberler

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