İsviçre'de kapatılan hava sahası yeniden açıldı - Haberler

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İsviçre'de kapatılan hava sahası yeniden açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İsviçre'de kapatılan hava sahası yeniden açıldı

İsviçre'de hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen sistemsel arıza nedeniyle kapatılan hava sahasının yeniden açıldığı belirtildi.

İsviçre'de hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen sistemsel arıza nedeniyle kapatılan hava sahasının yeniden açıldığı belirtildi.

İsviçre'deki hava kontrol şirketi Skyguide, hava trafik kontrol sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Skyguide tarafından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsviçre'ye giriş ve çıkışların askıya alındığı ve hava sahasının kapatıldığı ifade edildi. Bazı uçuşlar İtalya'nın Milano kentine yönlendirilirken, yapılan son açıklamada sistemsel arızanın giderildiği ve hava trafiğinin kademeli olarak yeniden başladığı belirtildi.

Skyguide sözcüsü Vladi Barrosa yerel basına yaptığı açıklamada, siber saldırı olduğunu düşünmediklerini, sorunun sistemsel bir hata gibi göründüğünü söylemişti. - BERN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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