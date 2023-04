İşverenler dikkat: Halı saha sakatlığı da iş kazası sayılabilir

Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, iş kazaları ile ilgili verdiği bilgilerde, çalışanların iş yerini temsilen görevli olduğu spor müsabakalarında yaşadıkları sakatlıkların da iş kazası sayılabileceğini söyleyerek, "İşçinin şirketini temsilen görevli olduğu yerlerde yaşadığı kazalar da iş kazası sayılabilir" dedi.

Toplumda akla gelmeyecek sebeplerden dolayı da iş kazalarının meydana gelebileceğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, "İstatistiklere göre her yıl ülkemizde 400 binin üzerinde iş kazası gerçekleşmekte. Hatta 2001 yılında iş kazası sayısı 500 bini aşmış durumda. Bu da ülkemizde her gün binden fazla iş kazası yaşandığı anlamına geliyor. Üstelik ne yazık ki bu kazalarda ciddi yaralanmalar, kalıcı hasarlar, uzuv ve can kayıpları yaşanabiliyor. Türk Hukuku'ndaki düzenlemeler önleyici nitelikteki tedbirleri kapsamaktaysa da işin niteliği, ön görülemeyen risk faktörleri, dış etkenler iş kazalarının yaşanmasını engelleyememektedir. İş kazası denildiğinde akla gelen durumun işçinin iş veren bünyesinde faaliyet gösterdiği işi ifası sırasında yaşanan bir kaza hadisesi gibi bir izlenim oluşmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir kaynakçının kaynak makinesi kullanırken yaşadığı bir yanık, bir orman işçisinin işi dolayısıyla kullandığı ekipman sebebi ile uzuv kaybı gibi sebepler iş kazası olarak ilk akla gelen hadiselerdir. Tüm bunlar iş kazasına vücut vermekle birlikte buna ek olarak iş kazası sayılabilecek çok sayıda da durum vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda tahdidi olarak söz konusu sebepler sayılmıştır. Buna ilişkin olarak 506 sayılı kanunda da belirtilen iş kazası kavramı genişletilmiştir. Burada ifade ettiğimiz üzere iş kazası denildiğinde akla ilk gelen durumlar 6331 sayılı yasanın a ve b bentleridir. Ancak toplum tarafından akla gelmeyen sebeplerden kaynaklı iş kazaları da gerçekleşebilmektedir" dedi.

Akpınar, şirketi temsilen spor müsabakasında meydana gelen sakatlanmaların da iş kazası sayılabileceğini söyleyerek, "Örnekleri arttırmak gerekirse, şirketini temsilen görevli olarak başka bir ile giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu işçinin ölmesi, işverenin işçiyi iş yeri dışında görev nedeni ile başka yere gönderdiği sırada meydana gelen kazada işçinin yaralanması gibi sebepler de iş kazası olarak sayılır. Yeni tarihli bir Yargıtay kararına konu olmuş bir olayda şirketin sigortalı çalışanı olan ve şirketin üyesi olduğu dava dışı derneğin düzenlediği spor müsabakasına şirketi temsilen yetkili kişinin talimatıyla şirket çalışanları tarafından oluşturulmuş bir takım üyesinin bu müsabaka sırasında yaşamış olduğu sakatlık, iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Yargıtay kararında gerekçe olarak futbol takım kadrosunun davalı şirketçe görevlendirilen takım sorumlusu tarafından şirket çalışanları arasından oluşturmuş olması, halı saha ve diğer giderlerin turnuvaya katılan şirketler tarafından ödeniyor olması, halı sahaya gidiş gelişin servis ve şoför tahsisini davalı şirketin üstlenmiş olması gibi sebepler 5510 sayılı yasanın 13. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hükmünde belirtildiği şekilde bir iş verene bağlı çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere görevlendirilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kaza olayının iş kazası olarak kabul edilmesi gerekmektedir şeklinde Yargıtay hüküm altına almıştır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ