İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

Erzincan'da İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Camii Kebir Camii'nde öğlen namazının ardından düzenlenen basın açıklaması ile İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi.

Namazın ardından cami önünde toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Emrah Kardeş, "İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacaktır. Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN