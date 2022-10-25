İsveç'te 17. yüzyıldan kalma savaş gemisi bulundu

İsveç'te deniz arkeologları Aralık 2021'de bulunan batık bir geminin, 17. yüzyılda yapılan ve ilk yolculuğunda batan savaş gemisi Vasa'nın kardeş gemisi Applet'e ait olduğunu belirledi.

İsveç'te deniz arkeologları Aralık 2021'de bulunan batık bir geminin, 17. yüzyılda yapılan ve ilk yolculuğunda batan savaş gemisi Vasa'nın kardeş gemisi Applet'e ait olduğunu belirledi.

İsveç Enkaz Müzesinden yapılan açıklamaya göre İsveçli deniz arkeologları, ilk seferinde batan 17. yüzyıldan kalma savaş gemisi Vasa'nın yüzyıllardır kayıp durumdaki kardeş gemisi Applet'i buldu. Aralık 2021'de Vaxholm Adası açıklarında bulunan batık bir gemi üzerinde yapılan incelemeler sonucu geminin İsveç Donanması'nın savaş gemilerinden Applet olduğu tespit edildi. Teknik detayların yanı sıra yapılan ölçümler ve ahşap örneklerin de geminin Applet olduğunu gösterdiği belirtildi. Deniz arkeoloğu Jim Hansson keşfe dair yaptığı açıklamada, "Enkazın Vasa'ya ne kadar benzediğini görünce nabzımız hızlandı" ifadelerini kullandı. Müzedeki diğer deniz arkeoloğu Patrik Höglund ise "Boyutlar, ahşap örnekleri ve malzemelerin tümü aynı yöne işaret ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde Vasa'nın kardeş gemisi Applet'i bulduk. Applet kültürel mirasımızın bir parçası, bu yüzden müzede ziyaretçilere Applet hakkında daha fazla bilgi vereceğimiz bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

Applet'in Vasa'yı yapan tersane tarafından üretildiği ifade edildi.

Vasa, 1629'da batmıştı

Bir İsveç kralının adını taşıyan 69 metre uzunluğundaki Vasa, 1629'da Vaxholm adası açıklarında ilk yolculuğunda batmıştı. 1961'de sudan çıkarılan gemi, İsveç'in popüler turistik yerlerinden biri olan Stockholm'deki Vasa Müzesi'nde sergileniyor. - STOCKHOLM