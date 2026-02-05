Haberler

Balıkesir'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nın Kazananı Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" sonuçlandı.

Balıkesir İl genelinde düzenlenen elemelerde, sergilediği performansla jürinin ve izleyenlerin büyük beğenisini kazanan Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Filiz, ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

"Korkma, Gençliğin Ruhu Burada"

Bu yılki temasıyla gençliğin milli mücadele ruhuna sahip çıkmasını hedefleyen yarışmada, Öğrencinin İstiklal Marşı'nı okurken sergilediği vakur duruş ve duygulu hitabetleri, salonda duygusal anlar yaşattı. - BALIKESİR

