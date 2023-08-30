İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Türk bayrakları ile donatıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi, Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından caddeye platformlar üzerinde Türk bayrakları yerleştirildi. Yaklaşık 2 metrelik aralıklarla caddeye konumlandırılan bayraklar, çevredekilerin de ilgisini çekti. Caddeyi gezmek için gelenler, bayrakların önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

"Milletimizi bu bayraklar arasında fotoğraf çektirmeye davet ediyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşları İstiklal Caddesi'ne davet ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda heyecanlıyız, huzurluyuz ve onurluyuz. Bize bu zaferi armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanları, bayrakları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad olsun. 30 Ağustos zaferi bizim, Çanakkale bizim, Malazgirt bizim, Sakarya bizim, Anafartalar bizim. Hepimiz bu toprakların çocukları olarak zaferlerimize sahip çıkıyoruz. Kurtuluş Savaşı istiklalimiz için verildi. Milli mücadele ruhu, istiklal ruhu ve bizzat Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan İstiklal Caddesi'ni bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk bayrağıyla süsledik. Her bayramda bunu yapıyoruz ve bütün İstanbul'u, Türkiye'yi, milletimizi, Beyoğlu'muzu bu bayraklar arasında fotoğraf çektirmeye davet ediyorum. 15 Temmuz, Çanakkale ruhu, Milli mücadele ruhu bu topraklarda canlı. Bunu bizzat hissedeceğimiz yer de Beyoğlu İstiklal Caddesi. Herkesi İstiklal Caddesi, Beyoğlu'na davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL