İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı Yerel Haberler İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından bölge Türk bayrakları ile donatıldı. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından bölge Türk bayrakları ile donatıldı. İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Türk bayrakları ile donatıldı. Ortaya çıkan manzara kameraya böyle yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstiklal Caddesi Beyoğlu Yerel Haberler

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