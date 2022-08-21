İstiklal Bayrağı zafer yolunda

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü olan 12 Mart 2021 tarihinde başlayan İstiklal Bayrağının tarihi yolculuğu Büyük Taarruzun 100'üncü yılında savaşın yaşandığı alanlarda Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ve 45 kişilik bisiklet grubu ile 19 gün boyunca bin...

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü olan 12 Mart 2021 tarihinde başlayan İstiklal Bayrağının tarihi yolculuğu Büyük Taarruzun 100'üncü yılında savaşın yaşandığı alanlarda Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) ve 45 kişilik bisiklet grubu ile 19 gün boyunca bin 150 kilometrelik yolu takip edecek.

İstiklal Mücadelesini simgeleyen İstiklal Bayrağı'nın 32 aylık yolculuğu Anıtkabir'den başlamıştı. İstiklal Bayrağı, 100 yıl sonra İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer olan Taceddin Dergahına götürülmüş ve 12 Mart 2021 günü törenle Ankara Vakıflar Bölge Müdürü'ne teslim edilmişti.

23 Ağustos 2022'ye kadar Sakarya Savaşı topraklarında sergilenen İstiklal Bayrağı Polatlı'dan itibaren Milli Mücadelenin 100'üncü yıl yolculuğuna bisiklet grubu ile karayolunu takiben devam edecek.

24 Ağustos - 09 Eylül tarihleri arasında Büyük Taarruz'un yaşandığı alanlar dolaşılarak şehit ve gaziler bir kez daha anılacak. - ANKARA