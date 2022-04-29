İstihdam Meleği Projesini anlattılar

Düzce Üniversitesi, Ticaret Bakanlığı ile İstihdam Meleği "İS-ME" projesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, İS-ME projesinin Uluslararası Rekabeti Güçlendirme (URGe) projesi ile birlikte ilerlemesi ve sağlanabilecek destekler için Ticaret Bakanlığı tarafından Düzce Üniversitesi'nden talep edildi. Mesleki eğitime ilk defa yeni ve farklı bir bakış açısı getiren, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin henüz öğrencilik aşamasındayken, hedef firmalar ile birebir eşleşerek istihdamını sağlamayı ve sektörlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan İstihdam Meleği Projesi'ni Ticaret Bakanlığı İhracat Daire Başkanlığı olarak desteklediklerini belirten Bakanlık yetkilileri, Eğiticilerin Eğitimi ile ilgili eğitim verebileceklerini, gerekirse öğrencilerin de dahil olabileceklerini dile getirdiler. Projenin sektörün kalkınması için çok faydalı olduğunu ifade eden Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu konuda öncü olduğu ve projeyi hayata geçirdiği için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek takdirlerini ilettiler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel