İstihdam için işbirliği yapılacak

Hayat Boyu Öğrenme Programı dahilinde Düzce'de yapılan çalışmalar değerlendirildi. İstihdama katkı sağlayacak kursların sayılarının arttırılması ve kurumlar ile işbirliği sağlanması yönünde karar alındı.

Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu'nun başkanlık ettiği "İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu" toplantısında 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetler planlandı. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yasemin Çağır, açılan kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yeni eğitim öğretim yılı etkinlikleri, kamu, özel kurum ve kuruluşların talep ettikleri kurslar ve eğitim faaliyetleri hakkında yapılan planlamayı anlattı.

Toplantıya katılım sağlayan eğitim paydaşlarının da görüşleri alınarak, hayat boyu öğrenme faaliyetleri açılan kursların arttırılması ve iş istihdamının da göz önünde bulundurularak, kurumlarla işbirliğinin sağlanması yönünde kararlar alındı. - DÜZCE