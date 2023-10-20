İstihdam garantili kurs

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan istihdam garantili Kaynakçılık Kursu için başvurular sona erdi.

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan istihdam garantili Kaynakçılık Kursu için başvurular sona erdi.

Nevşehir'de istihdama katkı sağlamak ve iş arayan gençlere meslek edindirmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de Mesleki Eğitim Kursları düzenleyen Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Şehit J. Onb. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde İstihdam Garantili Kaynakçılık Kursu açıyor. Nevşehir sanayisindeki kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesine ciddi katkı sağlayacak olan kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek. Kontenjan sınırı bulunmayan kursu başarıyla tamamlayanlar Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan çeşitli firmalarda işe yerleştirilecek.

Başvurusu süresi sona eren kurs için 36 kişi kayıt yaptırdı. 21 Ekim 2023 Cumartesi başlayacak olan kurs öncesinde başvuruda bulunan adaylara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Paşa Konağı'nda yapılan toplantıya Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ile birlikte Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal İşleri Atölye Şefleri Mustafa Uğur, Ahmet Kumaşdere ve kursiyerler katıldı. - NEVŞEHİR