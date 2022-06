İstifa eden Prof. Dr. Çakar veda mesajı yayınladı - Haberler

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü iken istifa eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar veda mesajı yayınladı. Çakar, mesajında destek olan herkese teşekkür etti.

İstifa ederek görevinden ayrılan Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "2015 yılından bu yana özveri ve azimle yürüttüğüm Rektörlük görevinden ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca üniversitemiz pek çok başarı kazandı, her gün bir önceki günün üstüne koydu, samimiyetle çalıştı. Üniversitemiz bu süreç te ilkleri başardı. Bilimsel çalışmaları ve hepimizi gururlandıran çabalarıyla adından söz ettirdi. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yerini aldı. Bana, üniversitemize, liderlik ederek bu başarılara imza atma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim kuruluna, bakanlarımıza, valimiz başta olmak üzere üniversitemize destek olan il erkanımıza, üniversitemizin akademik ve idari personeline, bana her zaman enerji veren öğrencilerime her başarımızı gururla duyuran basın mensuplarına, STK'lara ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum ve her zaman yanımda hissettiğim Düzcelilere gönülden teşekkür ederim" dedi.

Nigar Demircan Çakar, Cumhuriyet Konferans Salonunda 6 Haziran günü saat 16.00'da veda programında son kez sevenleri ile buluşacak. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel