Engelli gence çifte bayram yaştan hediye

Şehitkamil Belediyesi, yüksek diyabetten dolayı sağ ayak dizinden ampute olan engelli Cuma Gider'e bayram hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine bayram öncesi kavuşan Cuma Gider, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Yaptığı çalışmalarla 'sosyal belediyecilik' alanında önemli projelere imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Aydıntepe Mahallesi'nde babası ile birlikte yaşayan 53 yaşındaki Cuma Gider'i evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyesine bayram öncesi kavuşan Cuma Gider, Gıda Bankası ekiplerine teşekkür etti. Tekerlekli sandalyesine binen Gider, ilk turunu da evin önünde attı.

"Allah, başkanımızdan bin kere razı olsun"

En büyük ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Cuma Gider, "Yüksek diyabetten dolayı geçtiğimiz yıllarda sağ ayak dizimden itibaren ampute oldum. Bundan dolayı da tekerlekli sandalyeye ihtiyacım oldu. Daha sonra Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttığını duydum ve ben de akülü tekerlekli sandalye için başvurdum. Çok kısa süre içerisinde sonuç aldım ve sağ olsun bugün ekiplerimiz Ramazan Bayramı öncesi akülü tekerlekli sandalyemi getirdiler. Bayram öncesi tekerlekli sandalyeme kavuşmam beni ziyadesiyle mutlu etti. Şehitkamil Belediyemiz gerçekten verdiği sözü yerine getiriyor. Allah, Başkanımızdan bin kere razı olsun. Başkanımız sayesinde çok sıra süre içerisinde tekerlekli sandalyeme kavuştum. Başkanımıza, ekibine, tekerlekli sandalyemi bana ulaştıran buradaki arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel