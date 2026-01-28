İşte Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler'in 2025 karnesi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 2025 faaliyet raporu yayımlandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda; engelli, yaşlı, çocuk, kadın, aile, şehit yakını ve gazilere yönelik yürütülen hizmetler ile hayata geçirilen projeler ve yatırımlara dair kapsamlı bilgiler yer aldı. 2025 yılında Erzurum genelinde her ay ortalama 500 engelli ve yaşlı birey, özel bakım kuruluşlarında yatılı bakım hizmeti aldı. Engelli Özel Bakım Hizmeti kapsamında yıl boyunca toplam 267 milyon 857 bin 181 TL ödeme gerçekleştirildi. Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında ise her ay ortalama 5 bin 939 engelli birey desteklenirken, bu alanda yapılan toplam ödeme tutarı 786 milyon 849 bin 752 TL olarak kaydedildi. Engelli Kimlik Kartı Hizmeti kapsamında 2025 yılında 1.836 kişiye kart verilirken, 2017-2025 yılları arasında aktif kullanıcı sayısı 12 bin 721'e ulaştı. Erişilebilirlik çalışmaları çerçevesinde 924 alan taraması yapıldı, 20 kuruma Erişilebilirlik Belgesi verildi. İlde toplam 697 kapasiteyle hizmet sunan engelli bakım kuruluşlarında; Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Erzurum Palandöken Özel Bakım Merkezi ile Güzide-1 ve Güzide-2 Özel Engelli Bakım Merkezleri faaliyetlerini sürdürdü.

Çocuk hizmetlerinde kapsayıcı çalışmalar

2025 yılı itibarıyla 246 çocuk kuruluşlarda yatılı bakım hizmeti alırken, her ay ortalama 1.870 çocuk aile yanında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında desteklendi. Bu kapsamda toplam 178 milyon 216 bin 83 TL ödeme yapıldı. Koruyucu Aile Hizmet Modelinden 66 çocuk yararlanırken, bu alanda 13 milyon 303 bin 925 TL ödeme gerçekleştirildi. Aynı yıl içerisinde 5 çocuk evlat edindirme hizmetinden faydalandırıldı. Çocuk hizmetlerini yürüten kuruluşlarda toplam 256 kapasite bulunurken, 246 çocuk aktif olarak hizmet aldı. İl Müdürlüğüne bağlı 26 kreşte ise 2 bin 431 kapasiteyle bin 122 çocuğa hizmet sunuldu.

Aile, kadın ve toplum hizmetleri

2025 yılında doğum yardımı kapsamında 5 bin 224 başvuru tamamlandı. Yıl boyunca toplam 84 milyon 820 bin 300 TL doğum yardımı ödemesi yapıldı. Aile Eğitim Programı kapsamında 10 bin 383 kişiye, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında 12 bin 158 kişiye, evlilik öncesi eğitimlerde ise 2 bin 298 kişiye eğitim verildi. Toplamda 2025 yılında 24 bin 839 kişiye eğitim hizmeti verildi. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bin 478 başvuru alınırken, uygunluk kriterlerini sağlayan 587 genç destek almaya hak kazandı. Kredi ödemesi yapılan 437 kişi için toplam 65 milyon 550 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Koruyucu ve önleyici hizmetler

Aile Sosyal Destek Programı çalışmaları kapsamında 107.064 hane kayıt altına alındı, 99 bin 96 görüşme gerçekleştirildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında 2025 yılında 4.818 kişi hakkında tedbir kararı uygulandı. Kadın Konukevinde 2025 yılı boyunca 330 kadın ve 179 çocuğa hizmet sunulurken, bu alanda toplam 165 bin 371 TL nakdi yardım ödemesi yapıldı. Erzurum'da 371 şehit yakını ve 440 gaziye yönelik hizmetler sürdürülürken, 2025 yılında 25 şehit yakını ve gazi istihdam edildi. 113 kişiye ücretsiz seyahat kartı verildi, 3 bin 92 şehit yakını ve gazi ziyaret edildi. Psiko-sosyal destek hizmetleri ile madalya işlemleri İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

46 proje hayata geçirildi

2025 yılı boyunca çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar ve ailelere yönelik toplam 46 sosyal proje uygulandı. Projelerle toplumsal katılımın artırılması, milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi, sosyal uyumun desteklenmesi ve aile bütünlüğünün korunması hedeflendi. Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi, 41 milyon 22 bin TL bedelle tamamlanarak 40 kapasiteli şekilde hizmete hazır hale getirildi. Merkezin açılışının Ocak sonu-Şubat başı döneminde yapılması planlanıyor. Erzurum Huzurevi Projesi ise 185 milyon 376 bin TL bedelle ihale edilerek, 84 kapasiteli proje için temel atma töreninin 2026 yılı başında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtarak, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini kararlılıkla sürdürdü. - ERZURUM