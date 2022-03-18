İstanbullulara kar uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yetkililer, İstanbul'da 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
İSTANBUL (İHA) - Yetkililer, İstanbul'da 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Yerel