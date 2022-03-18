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İstanbullulara kar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbullulara kar uyarısı

Yetkililer, İstanbul'da 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL (İHA) - Yetkililer, İstanbul'da 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre 18.00-24.00 saatleri arasında kuvvetli kar sağanağı beklendiği açıklandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dışarıda olanların evlerine dönmesi ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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