İstanbul Yeni Yıla Trafiksiz Girdi
İstanbul, 2025 yılının ilk gününde trafik yoğunluğunun sadece yüzde 2 seviyesinde olduğu, ana ulaşım güzergahlarının ise boş olduğu bir yılbaşı sabahı yaşadı.
İstanbul, yeni yılın ilk gününü trafiksiz yollarla karşıladı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.
İstanbul, 2025 yılının ilk gününü boş yollarla karşıladı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'un ana ulaşım güzergahları da dahil trafik yaşanmazken, trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesinde oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel