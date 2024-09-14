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Küçük Ada'ya İstanbul Valisi'nden Ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir tören sırasında 'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' pankartı açan küçük Ada, tedavisi için İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, minik Ada'nın tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada'yı tedavisi için getirildiği hastanede ziyaret etti.

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu'ndaki bir hastanede operasyon geçiren minik Ada'yı ziyaret etti. Ziyarette minik Ada'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Davut Gül ardından hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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