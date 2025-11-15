Haberler

İstanbul Valisi Gül'den Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilotun ailesine ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Hasan Bahar'ın Avcılar'daki ailesini ziyaret etti.

Planlı bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın düşmesi sonucu Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu. Acılı aile, Avcılar'daki evinde taziye ziyaretlerini kabul etti. Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yakınlarıyla görüşen Vali Gül, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu ifade etti. Vali Gül, Avcılar'daki taziye ziyaretinin ardından Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere ayrıldı. - İSTANBUL

