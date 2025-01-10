İstanbul Valisi Davut Gül: "Geçen yıl sahte içkiden 48 kişi hayatını kaybetti"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı" dedi. Vali Gül, ayrıca 2024 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalananların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 arttığı ifade ederek, bu sayının 6 bin 885 olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına ilişkin asayiş olayları verilerini AFAD binasında gerçekleştirilen basın toplantısında açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

"Terörün her türlüsünü bitirmeye kararlıdır"

Terörün her türlüsünü bitirmeye kararlı olduklarını söyleyen Vali Gül, "2024 yılında terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlarda yakalanan şahıs sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı, 6 bin 885 oldu. Terörizmi besleyen, finansını sağlayan kaynaklara karşı yürüttüğümüz operasyonlarda ele geçirilen miktar 3 katına çıktı, 11 milyon 183 bin Türk Lirası oldu. Şunun çok iyi anlaşılmasını gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık geleneği olan çok güçlü bir devlettir. Terörün her türlüsünü bitirmeye kararlıdır. Allah'ın izniyle de bitirecektir" dedi.

"Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 33 arttı"

Suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlardan bahseden Vali Gül, "İstanbul'umuzun Huzuru için en önemli mücadele alanlarımızdan biri olan organize suçlarla mücadelemizde operasyon sayımız 2024'te yüzde 56 artışla 273'e yükseldi. Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 33 arttı. El konulan mal varlığı 3 buçuk katına çıkarak 33 milyar Türk Lirası oldu. Tıpkı terörde olduğu gibi bu suçlara ve organize eşkıyalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin şehrimizin, vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kuralsızlığın kural olmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul'umuzun asayişi için 6 bin 517 ekip, 54 bin 544 personelimiz ile suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6 mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azaldı"

Konuşmasında suç oranlarındaki azalmaya dikkat çeken Vali Gül, "Tabii, bu hiç suç işlenmediği anlamına gelmiyor. Rakamlara baktığımızda göreceğiz ki olay sayıları düşüyor. Aydınlatma oranları yükseliyor. Elbette bu başarıda Sayın Bakanımızın ilimize ilave personel ve araç göndermesi de çok etkili oldu. Sokaklarda görünürlüğümüz ve ekiplerimizin sayısı daha da arttı. Rakamlara tekrar döndüğümüzde güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın fedakar çalışmalarıyla 2024 yılında önceki yıla göre olay sayıları; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6 mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azaldı. Aydınlatma oranları; kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,8 'den yüzde 98,6 'ya; mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78 'den yüzde 83'e yükseldi. 2024 yılında bir önceki yıla göre otodan hırsızlıkta, kapkaçta, yankesicilikte, oto hırsızlığında, evden hırsızlıkta büyük başarılar elde edildi. Hapis cezası sebebiyle yıllardır aranan şahısları yakalama oranı yüzde 15'ten fazla arttı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 24,6 oranında yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi, 48'i hayatını kaybetti"

Konuşmasında sahte içkiye yönelik yapılan çalışmalara da değinen Vali Gül, "Suç işleme potansiyeli olan bu şahısların yakalanması demek, yeni suçların önüne geçmek demek. Güvenlik ve asayiş noktasında hassasiyetle takip ettiğimiz başlıklardan biri de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar 2024 yılında kanuna aykırı olarak kiraya verildiğini tespit ettiğimiz 508 konuta 53 milyon 800 bin Türk Lirası cezai işlem uyguladık. İllegal üretim ve haksız kazanca karşı 3 bin 747 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2024 yılında bir önceki yıla göre kaçak ve sahte alkolle mücadelemizde denetimlerimiz arttı. Ele geçirilen alkol miktarı 2 buçuk katını geçti. Denetimlerimiz sonucunda kaçak ve sahte içki satan işletmelerin ruhsatlarının iptali için talimat verildi. Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı" ifadelerini kullandı.

"2024 yılında yakalanan ruhsatsız silah sayısı 2023 yılına göre yüzde 8 arttı"

Çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek için alkol satılan, tütün ve mamulleri satılan yerlere kamera sistemi takma zorunluluğu getirdiklerini belirten Gül, "Amacımız, kanunu uygulamak. Yani, 18 yaş altındakilere alkol, sigara satışını ve saat 22'den sonra alkol satışını engellemek. Temel amaçlarımızdan biri de sahte alkolün yanında kaçak alkol satışının önüne geçmek. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde ise ele geçirilen yakıt miktarı yüzde 127 arttı. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi neticesinde önlediğimiz vergi kaybı 2023 yılına göre 4 katına çıktı. 2024 yılında yakalanan ruhsatsız silah sayısı 2023 yılına göre yüzde 8 arttı. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın çalışmaları neticesinde bu suçun kapsamı genişletildi ve cezaların caydırıcılığı artırıldı. Artık bu mücadelede elimiz daha güçlü. Mücadele verdiğimiz en önemli konulardan biri uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Uyuşturucuyla mücadele bir devlet politikası. Bu belaya karşı mücadele ve çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yüzde 32 artışla 25 tona yükseldi. Yakalanan hap miktarı 3 kat arttı"

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Gül, "Her zaman vurguluyoruz: Bir kişiyi bile burada heba etme lüksümüz yok. Bu bataklıktan bir kişiyi bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. 6 Mücadelelerini bu anlayışla canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız, 7 bin 836'dan 10 bin 288'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, yüzde 32 artışla 25 tona yükseldi. Yakalanan hap miktarı 3 kat arttı. Diğer yandan okullarımızın çevresindeki kafeler, parklar ve bahçelerdeki denetim sayımızı yüzde 33 artırdık. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyecek bir mesele olduğunun farkındayız. Öncelikle talep boyutunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlayışla Valilik olarak meseleyi kökünden halledebilmek için çocuklarımızı spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturacak birçok projeyi hayata geçirdik. Bu mücadelenin en büyük yardımcılarından olan annelerimize yönelik yürüttüğümüz En İyi Narkotik Polisi Anne projesinde bilgilendirdiğimiz anne sayısını iki katına çıkardık. İstanbul'u geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinden, aile kurumunu bitiren bu illetlerden kurtarmakta son derece kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Siber güvenlik ekiplerimizle sıkı bir mücadele veriyoruz"

Sanal dünyanın hayatın bir parçası olduğunu bu alanda da siber güvenlik ekipleriyle sıkı bir mücadele verdiklerini kaydeden Gül. "2023 yılına göre terörde iltisaklı olanlarda yüzde 52, yasa dışı bahiste yüzde 123, çocuk istismarında yüzde 154 artırdığımız operasyon sayılarımızla 7 siber alemde de suç ve suçluların peşini bırakmıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin önceliklerinden biri de trafik kazalarıyla mücadele. Yani, terörle mücadeleye verdiğimiz önemi, uyuşturucuyla mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarıyla mücadeleye de veriyoruz. Bu maksatla İstanbul'umuzda trafikte görevli ekip sayımızı 2024 yılında iki katına çıkardık. Denetimlerimizi yüzde 90 artırdık. Maalesef alınan tüm önlemler, gerçekleştirilen denetimler ve yapılan ikazlara rağmen 150 ölümlü kazada 166 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca, okul servisi denetimleri, 2023'e göre yüzde 142; yasa dışı çakarlı araçlara uygulanan cezai işlem sayısı yüzde 18 arttı. Artık bu ihlali yapanlara verilecek para cezası yeni yılla birlikte ilk sefer için 138 bin liraya, 8 ikinci seferde ise 276 bin liraya yükseltildi. Bu cezalarla birlikte bu meselenin azalarak gündemimizden çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

"2024 yılında gönüllü olarak geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 6 buçuk katına çıktı"

Ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin sayısındaki artışı hakkında bilgi veren Vali Gül, "1 milyon 31 bin 985 yabancının yaşadığı şehrimizde bu sayının 503 bini Suriyeli misafirlerimiz. 2024 yılında gönüllü olarak geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 6 buçuk katına çıktı. Bu konuda hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Tarihin doğru tarafında yer aldık.' Mazlumların sığınağı olduk. Bu çok kıymetli bir şey. İnşallah Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüşleri artarak devam edecektir. Biliyorsunuz, dünyada ilk defa mobil göç noktaları 2023 yılında İstanbul'da başladı. Göçle mücadelemizde elimizi rahatlattı. Sistemin oturmasını sağladı. Ekranda gördüğünüz gibi, sorguladığımız yabancı sayısı, 2024 yılında 5 buçuk katına çıktı. Kaçak göçle mücadelemiz milli menfaatlerimiz doğrultusunda, insan haklarına uygun, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden sürecektir" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Davut Gül, haber yapmak için toplantıya katılan basın mensuplarının kutlayıp, çikolata ikram etti. Vali Gül, daha sonra basın mensupları ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL