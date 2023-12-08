İstanbul Valisi Davut Gül, CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023'e katılan firmaları ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023'e katılan firmaların stantlarını ziyaret ederek, Başkan Zeynal Abidin Kaplan'dan bilgiler alarak başarılı bir fuar geçirilmesini diledi.

İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023'ün açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül açılış sonrası fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Gaziantepli halıcılarla yakından ilgilenen İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan halı sektörünün son durumu hakkında bilgiler aldı. Beraberindeki heyetle fuarda bulunan bütün stantları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül zaman zaman ziyaretçilerle de sohbet ederek fuarla ilgili düşüncelerini dinledi. Dünya halı üretiminin merkezi konumunda ki Türkiye'de böyle bir fuarın düzenlenmesinin sektörün gelişimine büyük katkıları olacağını ifade eden Vali Gül emeği geçenlere teşekkür ederek fuarın başarılı geçmesini diledi. Ziyaret sonrası genel bir değerlendirme yapan Başkan Zeynal Abidin Kaplan fuarın hazırlıkları sırasında İstanbul Valisi Davut Gül'den büyük destek aldıklarını ifade ederek, "Bizler valimizi bir Gaziantepli olarak görüyoruz. Fuarımızla ilgili her konuda sürekli bizlere büyük destek verdi ve bu güzel günümüzde bizimle birlikte oldu. Fuara katılım sağlayan Gaziantepli firmaların yanı sıra bir çok firmanın da stantlarını ziyaret ederek bizlere büyük moral verdi. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP