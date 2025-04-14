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İstanbul Valiliği Öğretmenlerin Görev Değişiklikleri Hakkında Açıklama Yaptı

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İstanbul Valiliği, bazı okullardaki öğretmenler hakkında çıkan 'açığa alındı' ve 'kovuldu' gibi iddiaları yalanladı. Yönetmelik gereği görev süreleri sona eren öğretmenlerin tayin ve yerleştirme süreçlerinin sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili 'öğretmenler açığa alındı", "kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu' gibi iddiaları yalanladı.

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili 'öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı' gibi iddialar nedeniyle açıklama yaptı. Sürece ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da tek bir öğretmenin açığa alınmadı. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına 'Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği' 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızca yayınlanan 'Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde' yer alan hüküm gereğince proje okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenlerimiz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"8 bin 380 öğretmen atandı"

Yerleştirme sonuçlarına göre, 8 bin 380 öğretmenin Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atandığına yer verilen açıklamada, "Herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen bin 471 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır. İlimizde ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen bin 471 öğretmenin görevlendirilmeme sebepleri ise; bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması, öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayanmaktadır. İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir. Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1'i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler; ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama, destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme, pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma vb. hususlarda da görev yapmaktadır. Yukarıda sayılan hususlar, bu okulların kuruluş amaçları arasındadır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmeleri, ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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