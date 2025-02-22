İstanbul Valiliği'nden karla mücadele denetimi

İstanbul Valiliği, megakenti etkisi altına alan kar yağışının ardından il genelinde denetim düzenledi. İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele denetimlerini yerinde inceledi.

İstanbul Valiliği, megakenti etkisi altına alan kar yağışının ardından il genelinde denetim düzenledi. Düzenlenen denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden bu yana İstanbul'da etkili olan kar yağışı, il genelinde aralıklarla devam ediyor. Yağışın, 24 Şubat Pazartesi gününe kadar devam etmesi beklenirken, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Karla mücadele çalışmalarında Çarşamba gününden bu yana; Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında ilimizde toplam 35 bin 731 personel ile 10 bin 147 araç görev yapmaktadır. Toplam 61 bin 242 ton tuz, bin 198 ton solüsyon ve 75 ton üre kullanılmıştır. Avrupa ve Anadolu yakasında enerji verilemeyen mahalle ve semt bulunmamaktadır. İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği, hava şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir hatları seferlerinde de elverişsiz hava şartları sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla anlık olarak iptaller yaşanmaktadır. İlimizdeki havalimanlarında programlı sefer azaltımına gidilmiş ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 682, İstanbul Havalimanında ise 695 sefer iptali kararı alınmıştır. İlimizde kar yağışının etkili olduğu günlerde 178 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bin 120 evsiz ya da sokakta yaşayan vatandaşımız, bulundukları yerden alınarak otel ya da geçici konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Vali Gül'den karla mücadeleye yerinde denetim

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi. Akşam saatlerinde gerçekleşen denetimlerde Vali Gül, kış lastiği denetimine takılan otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek denetimlerin amacıyla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü denetim noktalarında bulundu. - İSTANBUL