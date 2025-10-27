Haberler

İstanbul Valiliği'nden Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Valilik, hasar ihbarı alınmadığını ve tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği, Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, il genelinde hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

