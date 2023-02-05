İstanbul Valiliği: "İstanbul'da yarın okullar tatil" Yerel Haberler İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Yerel Haberler

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