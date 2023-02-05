Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliği: "İstanbul'da yarın okullar tatil"

Yerel Haberler

İstanbul Valiliği: 'İstanbul'da yarın okullar tatil'

İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title