İstanbul Valiliği: "İstanbul'da yarın okullar tatil"
Yerel Haberler
İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, kötü hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel