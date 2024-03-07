Vakıflar Genel Müdürlüğü, Binlerce Muhtaç Aileyi İftar Sofralarında Misafir Edecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca "Paylaştıkça Bereketlenen Soframıza Hoş Geldiniz" mesajıyla düzenlediği iftar programlarında binlerce muhtaç aileyi iftar sofralarında misafir etmek için hazırlanıyor. Bu anlamda önemli çalışmalar yapan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 36 bin kişiye iftar sofrası kuracak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, temsil ve idare ettiği mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla, 25 Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 81 ilde 30 gün boyunca "Paylaştıkça Bereketlenen Soframıza Hoş Geldiniz" mesajıyla ve "Vakıf gelenektir, Vakıf berekettir" mottosuyla düzenlenen iftar programlarında binlerce muhtaç aileyi iftar sofralarında misafir etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Haftalar öncesinden başlayan çalışmalarda sona gelindi. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü de bu anlamda önemli çalışmalar yaparak Ramazan ayı boyunca yaklaşık 36 bin kişiye iftar sofrası kurmaya hazırlanıyor.

2024 yılı "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında İstanbul Anadolu yakasındaki birçok ilçenin kesişme noktası olan Dudullu'da, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden kuru gıda yardımı, muhtaç aylığı, eğitim yardımı alan öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve diğer paydaş katılımcıların da bulunacağı 2 bin 500 kişilik iftar programının düzenleneceği açıklandı. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde bin kişilik; Ataşehir Mimar Sinan Camii altında bulunan etkinlik alanında o bölgede ikamet eden muhtaç ailelere yönelik 500 kişilik iftar programlarının düzenleneceği belirtildi. Ayrıca Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Bahçesi'nde kurulacak çadırda Ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiye iftar ve sahur yemeği verileceği, Kocaeli ili, Körfez ilçesinde Ramazan ayı boyunca her gün 200 kişiye iftar yemeği verileceği kaydedildi.

Son yıllarda hizmet alanını genişleterek faaliyetlerine devam eden İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün bu yıl da Ramazan ayında Üsküdar ilçesinde bulunan, Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı Kuran kurslarında eğitim gören 200 yatılı öğrenciye iftar ve sahur sofraları kuracağı belirtildi.

Kapsamı genişletilerek ülkemizin bütün illerinde kurulacak olan bu sofralarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden çeşitli yardımlar alan birçok vatandaşla bir araya gelinerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yardımlaşma dayanışma ve paylaşma geleneği yaşatılmış olacaktır. - İSTANBUL