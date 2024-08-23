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İstanbul Üsküdar'da Ruhsatsız İnşaat Durduruldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üsküdar'da bulunan bir yapıda ruhsatsız inşaatın durdurulduğunu ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın durdurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği İstanbul Ekonomi Üsküdar Çevre Hukuk Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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