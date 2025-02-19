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İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kartpostallık Kar Manzaraları

İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Kartpostallık Kar Manzaraları
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İstanbul'da kar yağışının ardından, Arnavutköy ve Başakşehir'de dron ile görüntülenen beyaz gelinlik gibi ormanlık alanlar göz kamaştırdı.

İstanbul'da kar yağışının ardından Arnavutköy ve Başakşehir'de kartpostallık manzaralar oluştu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlık alanlar dron kamerası ile görüntülendi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı mest eden görüntüler oluşturdu. Dron kamerasıyla havadan çekilen görüntülerde ağaçların üzerine ve ormanlık alanların beyaza büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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