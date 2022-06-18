İstanbul'un taksi durakları Radyo Başakşehir'de yarışıyor

Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği Radyo Başakşehir'de yeni bir program başladı. Program çerçevesinde İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olan sevilen radyocu Onur Sakar, keyifli bir sohbet eşliğinde taksicilere 10 soru yöneltiyor. "Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor", ilk programda Bakırköy Elif Ata Birlik Taksi Durağı'na misafir oldu.

Birbirinden farklı içerik ve programlarla dinleyicilerin beğenisini toplayan Radyo Başakşehir'in kadrosuna sevilen radyocu Onur Sakar da katıldı. Cuma günü saat 21.00'de dinleyiciyle buluşacak olan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, ilk programda Bakırköy Elif Ata Birlik Taksi Durağı'nın misafiri oldu. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki taksi duraklarına konuk olacaklarının altını çizen Sakar, "Bu program ile taksi duraklarını tanıtmış olacağız. Ayrıca taksicilerin hikayelerini ve söylemek istediklerini Radyo Başakşehir aracılığıyla kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Konuk olacağı duraklarda taksicilerle çay eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştireceklerini ifade eden Sakar, "Taksiciliğin İstanbul'da ne kadar önemli bir iş kolu olduğunu gündeme taşıyacağız. Sonrasında ise keyifli bir yarışma yapacağız. Siyasetten sanata, ülke gündemi ile ilgili genel kültür soruları soracağız. 10 soruda en çok doğru cevabı veren taksicilerimizi ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Her hafta farklı bir taksi durağından yayınlanacak "Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor" ile İstanbul'daki 750 taksi durağına konuk olunması hedefleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel