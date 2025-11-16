Haberler

İstanbul'un Stresinden Kaçış: Mehmet Özmen'in Köy Hayatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medya sektöründeki kariyerini geride bırakarak Kırıkkale'nin köyüne yerleşen Mehmet Özmen, küçükbaş hayvancılıkla uğraşarak doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Yoğun şehir hayatının getirdiği stresi geride bıraktığını ve köy yaşamının ona huzur kattığını ifade eden Özmen, herkese köy yaşamını denemelerini öneriyor.

İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak Kırıkkale'deki köyünde küçükbaş hayvancılığına başlayan Mehmet Özmen, şehir stresinden sıyrılıp doğayla iç içe yaşamın kendisine büyük bir huzur ve özgürlük kattığını söyledi. Büyükşehirde medya sektöründe geçen yılların ardından köye yerleşmenin hayatında büyük değişim oluşturduğunu anlatan Özmen, "Burada nefes alıyorum, herkes fırsat bulursa köy yaşamını mutlaka denesin" dedi.

İstanbul'un kalabalığından ve stresli yaşamından uzaklaşan Mehmet Özmen (40), 3 yıl önce Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin Tatlıcak köyüne yerleşerek küçükbaş hayvancılığa başladı. Yıllarca medya sektöründe bulunan Özmen, köy hayatının kendisine bambaşka bir dünya sunduğunu söyledi.

İstanbul'da iki yaşından beri yaşadığını belirten Özmen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş temposu ve trafik nedeniyle kendine zaman ayıramadığını, Anadolu Yakası'nda oturup Avrupa Yakası'nda çalışmanın hayatını tükettiğini anlattı. Büyükşehirde kazandığı birikimle köyüne yatırım yapan Özmen, şimdi gününü doğayla iç içe, hayvanlarının başında geçiriyor.

Özmen, "2 yaşından beri İstanbul'dayım, birçok iş yaptım. Medya sektöründeydim; yerel kanalım vardı, aynı zamanda radyoculuk yaptım. Köy hayatı inanılmaz güzel. Şimdi geliyorum, davarların yanına oturup saatlerce izliyorum. Sonra evimdeki işlerimi yapıyorum. Çobanıma da yardım ediyorum, kendi halimde yaşıyorum. İstanbul'daki kazançlarımla buraya yatırım yaptım. Burada çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin; gerçekten güzel bir duygu. Domatesimi, biberimi, peynirimi, yoğurdumu kendi imkanlarımla yapıyorum. Her şeyi doğal ve organik tüketiyorum" dedi.

"Köy hayatı inanılmaz güzel; herkese tavsiye ediyorum"

Güne sabah 05.00'te başlayan Özmen, temiz hava, sessizlik ve doğallığın hayatında nasıl bir değişim oluşturduğunu şu sözlerle anlattı: "Şimdi davarların yanına gidip saatlerce izliyorum. Sonra ev işlerimi yapıyorum, çobanıma yardım ediyorum. Domatesimi, biberimi, peynirimi, yoğurdumu kendim üretiyorum. Her şey organik. İstanbul'da yaşamak çok zor. Evim Anadolu Yakası'nda, işyerim Avrupa Yakası'ndaydı; gün bitiyordu, şirkette de kendime vakit ayıramıyordum. Buraya geldim, burada trafik yok; 5 kilometrelik yolu 5 dakikada gidiyorum. Köy hayatı inanılmaz güzel; herkese tavsiye ediyorum. Burada çok mutluyum. Atla sürünün yanına gidiyorum, keyif alıyorum. Eşeğim de var, köpeklerim de var. Harika bir duygu. Buradaki mutluluğu hiçbir şeye değişmem."

Köydeki yaşamının sadece huzur değil, aynı zamanda kendisini geliştirdiğini de vurgulayan Özmen, hayvancılığı zamanla öğrenerek hayvanların hastalıklarını, yürüyüşlerini ve davranışlarını çözecek seviyeye geldiğini dile getirdi. Özmen, "Eskiden hiçbir şey bilmezdim. Şimdi sürüye baktığımda ne olduğunu anlıyorum. Hepsi gebe, önümüzdeki ay doğumlar başlıyor. Atım, eşeğim, köpeklerim var. Sürünün yanına gittiğimde tarifsiz bir huzur duyuyorum" dedi.

Özmen, köy hayatının kendisine yeniden nefes aldırdığını, insanın doğayla buluştuğunda ruhen yenilendiğini belirterek büyükşehirde yaşayanlara da fırsat bulmaları halinde köy yaşamını tavsiye etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.