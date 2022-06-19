- İstanbul'un 'Sokak Müzisyenleri' Büyükçekmece'de bir araya geldi

İSTANBUL - İstanbul'un birçok noktasında sokakta sanatını icra eden müzisyenler, Büyükçekmece'de düzenlenen etkinlikle bir araya gelerek, hem sanatlarını konuşturdu, hem de sanatseverlere güzel dakikalar yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle İstanbul genelinde bulunan 'sokak müzisyenleri' Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe enstrümanları ile katılan sanatçılar performanslarını sergiledi. Etkinlikte ayrıca Büyükçekmece Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından sanatçıların çekilen fotoğraflarının sergilendiği bir serginin de açılışı gerçekleştirildi.

Programa katılan Sokak Müzisyenleri'nden Shatlyk Sahatnazarov, "Türkmenistan geldim. Teşekkürler bu etkinlik için. İstiklal ve çevresinde çalıyorum normal zamanlarda. 4 senedir bu işi yapıyorum" dedi.

Ömer isimli engelli sokak müzisyeni Ömer Olgun ise, " Fatih ve çevresinde çalıyorum. İşimiz zor bizim. Çok seviyorum işimi. Hep bu enstrümanı çalıyorum" diye konuştu.

Sokak Müzisyenlerinin fotoğrafını çeken fotoğraf sanatçısı Nurten Öztürk ise, "10 küsur yıldır fotoğrafçıyım. Görünce şaşırdım fotoğrafını çektiğimiz Shatlyk Sahatnazarov'u. Benim için gelmesi sürpriz oldu. Geleceğini bilmiyordum. Görünce çok mutlu oldum. Kar yağdığı dönemde çekmiştim kendisini. Tesadüfen merdivenlerde gördüm rica ettim ve çektim" şeklinde konuştu.

"Sokak müzisyenleri altın çağını yaşıyor"

Ateş Arya isimli müzisyen ise duygularını dile getirerek, " Çok güzel bir şey burada olmak. Arkadaşımla beraber yapıyoruz biz. Birçok arkadaşımızın burada çalışmasına da faydamız oldu. Sokak müzisyenleri İstanbul'da altın çağını yaşıyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ben profesyonel olarak da çalışıyorum. Albüm çalışmalarım da var" dedi.

Coşkun kaymak isimli bir diğer müzisyen ise, " Marmaray'da müzik yapıyoruz. Gitarla kendi bestelerim var. Her yerde ulaşabiliyoruz müzisyenlere. Sokakta belediyelerin çıkardığı noktalarda var oralarda da çalıyoruz" diye konuştu.

Sergi açılışında kurdele kesim töreni öncesi konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Ozanoğlu, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, " BÜFOD'a teşekkür ediyorum. İnanılmaz fotoğraflar ortaya koydular. Sanat hayattır düsturuyla yola çıkan başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün de söylediği gibi sanatın her dalıyla uğraşıp bütün halkımızı bilinçlendirmek zorundayız. Sanatın en önemli ayaklarından birisi de müzisyenliktir. Gerçekten son 2 yılda pandemi sürecin de çok zor dönemler geçirdiler. Onlar daha da zor dönem yaşadılar" şeklinde konuştu.