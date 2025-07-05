İstanbul'un Silivri Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 14:24'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

İstanbul'un Silivri açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14: 24'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 14.24'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremi oturduğu yerde hisseden İlkay Demir isimli vatandaş, "Biraz önce oldu, hafif bir salladı. O esnada telefonla uğraşıyordum. Altımdan koltuğun kaydığını hissettim. Ama koltuk kaymıyormuş biz sallanmışız" dedi.

AFAD açıkladı

AFAD, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde saat 14: 24'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı

3 başkanın gözaltına alınması sonrası Özgür Özel'den ilk hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu

HÜDA PAR'dan cuma namazı için kanun teklifi! Kabul edilirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.