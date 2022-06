İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: "Uçurtmalar Temiz Çevrenin Sembolüdür" - Haberler

İstanbul Üsküdar'da bulunan Uçurtma Müzesi Kurucusu ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, vatandaşı Uçurtma Müzesine davet ederek 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı. Aköz, "Eğer bir yerde uçurtma uçuyorsa, bilin ki orada çevre temizdir. Çünkü yaşanılmayacak bir çevrede uçurtmalar da uçmaz" dedi.

İstanbul Üsküdar'daki Uçurtma Müzesi'nin kurucusu ve Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak uçurtma ile temiz çevre arasındaki ilişkiye değindi.

"UÇURTMA BOZULMAMIŞ DOĞAYI SEVER"

Mehmet Naci Aköz şunları söyledi:

"Uçurtma tarihinin milattan önce 300'lü yıllara dayanmakta. Kentlerin yoğun bir şekilde betonlaşmaya başladığı son 30-40 yıla kadar, uçurtma insanların en büyük tutkusuydu. Uçurtma, en çok bozulmamış doğayı sever. Günümüzde betona boğulan kentlerde çocuklarımız ne yazık ki uçurtma uçuracak uygun alanlar bulamıyor. Bu yüzden uçurtma tutkunları, çareyi doğaya çıkmakta buluyor ve özellikle betonla kuşatılmamış, bol rüzgarlı doğal ortamlarda uçuruyor uçurtmalarını.

UÇURTMA UÇURULAN HER YER SAĞLIĞIN OLDUĞU YERDİR: Uçurtma aynı zamanda temiz bir gökyüzünü simgeler. Biz çocuklara her zaman uçurtmaları temiz bir havada, pırıl pırıl bir gökyüzünün altında uçurmalarını öneriyoruz. Çünkü uçurtma sadece bir oyuncak, uçurtma uçurmak da sadece zevk için oynanan bir oyun değildir. Uçurtma uçurmak, çocuklarımızın ve büyüklerin doğayla buluştuğu, kentin karmaşasından, sağlıksız, stres dolu ortamından uzaklaşarak, kendilerini doğanın huzur ve sağlık veren ortamına bıraktığı bir aktivitedir. Bu yüzden, uçurtma uçurulan hemen hemen her yer sağlığın da olduğu yerlerdir. Sağlıklı bir ortam da ancak temiz ve yaşanabilir bir çevreyle mümkündür.

UÇURTMA, TEMİZ BİR ÇEVRENİN SEMBOLÜDÜR: Böylesine sağlıklı ve keyifli bir aktiviteyi daha geniş kitlelere yaymak, uçurtma sevgisini herkese aşılayıp, uçurtma kültürünü gelecek nesillere taşımak için yıllardır çalışıyoruz. 42 yıldır uçurtmanın peşinden koşuyoruz. Özgürlüğün, mutluluğun ve temiz bir çevrenin sembolü olan uçurtma sevgisini toplum geneline yaymak için bugüne kadar önemli işlere imza attık. Üsküdar'da kurduğumuz Uçurtma Müzesi ile Türk ve Dünya uçurtma kültürünü tanıtıyoruz. Çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilediğimiz uçurtma gösterileriyle, uçurtmalara yönelik farkındalık oluşturuyoruz. Bu güzel ve sağlıklı aktiviteyi tanımak, kendi uçurtmalarını yapma mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşamak isteyen herkesi müzemize bekliyor, bu vesileyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."

ANKA / Yerel