Üye Girişi
Haberler

İstanbul Taksim'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalırken Esnaf İşinin Zorluğunu Anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise işinin zor olduğunu belirtti.

İstanbul Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaşlar buldukları gölgelik alanlara sığınarak serinledi. Sıcakta döner kesen esnaf ise 'Belki dışarıda hava sıcaklığı 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz' diyerek işinin zor olduğunu söyledi.

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Bazıları ise Taksim Anıtı ve Taksim Camii altında oluşan gölgeliklerde vakit geçirdi.

"Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz"

Sıcağın altında döner kesen esnaf Hanifi Penes, "Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız" dedi.

Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten esnaf Hayri Taş ise, "Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasınız. Belki dışarıda 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Taksim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title